Залужный пообещал заставить своего несуществующего сына вернуть Украине земли

Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что перед своей смертью заставит своего сына поклясться вернуть «оккупированные» территории. Его слова передает украинский телеканал «Апостроф TV».

«Я буду умирать, я заставлю своего сына поклясться, пока я не умер, что он вернет себе и сарай, и этот огород. И еще он мне поклянется в том, что если он этого не сможет сделать, он поклянется мне, что заставит своего сына сделать это так, и поклянется ему, что сын заберет обратно все это, что у нас забрали», — сказал Залужный.

Известно, что у экс-главкома ВСУ на данный момент есть две дочери, но нет сына.

В ноябре прошлого года Залужный в статье для The New York Post заверил, что Киев не согласится на капитуляцию, замаскированную под мирные договоренности. По его словам, справедливым окончанием конфликта с Россией будет восстановление территориальной целостности и «наказание» Москвы. Кроме того, по его мнению, Киев должен получить гарантии, что «ни один агрессор больше никогда не будет угрожать Европе из Москвы».

Ранее Залужный и Буданов обошли Зеленского в рейтинге доверия среди украинцев.

 
