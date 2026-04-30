В МИД РФ высказались о возможности использования ядерного оружия против Украины

Россия не рассматривает возможность применения ядерного оружия на Украине. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), его цитирует ТАСС.

«Считаем необходимым опровергнуть беспочвенные спекуляции насчет того, что в России якобы рассматривают возможность применения ядерного оружия на Украине или угрожают его применением,» – отметил дипломат, подчеркнув, что очевидно, подобные заявления делаются специально, чтобы нагнетать антироссийскую истерию.

По словам Белоусова, Москва предпринимает усилия для предотвращения любой военной конфронтации «между ядерными соперниками» – в ее интересах, чтобы ядерное оружие не было когда-либо применено.

Дипломат также сообщил, что некоторые страны используют площадку конференции для политических выпадов против Российской Федерации. Белоусов отметил, что в ходе встречи прозвучало более 50 антироссийских заявлений, однако российской стороне не предоставили дополнительное время для ответа.

До этого Белоусов заявил, что идея передачи ядерного оружия Украине переходит все границы и будет иметь крайне опасные последствия для международной безопасности.

Ранее в СВР заявили, что Великобритания и Франция готовятся вооружить Украину ядерной бомбой.