AD:Трамп и Путин во время разговора послали четкий сигнал Зеленскому и миру

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время вчерашнего телефонного разговора послали главе Украине Владимиру Зеленскому и миру «четкий сигнал». Об этом пишет итальянское издание AntiDiplomatico.

Оно отмечает, что и Путин, и Трамп раскритиковали позицию Зеленского, обвинив его в затягивании российско-украинского конфликта.

Среди признаков открытости Путина к урегулированию на Украине авторы публикации назвали предложение российского лидера о перемирии на 9 Мая, последовавшее за предыдущим пасхальным прекращением огня. Американский президент приветствовал эту инициативу, подчеркнув символическое значение общей победы над нацизмом, говорится в статье.

Кроме того, политики отметили важность экономического сотрудничества. Это может указывать на то, что, несмотря на напряженность, диалог между Российской Федерацией и Соединенными Штатами остается открытым и потенциально имеет решающее значение для глобального баланса сил в ближайшие месяцы, добавило AntiDiplomatico.

29 апреля Путин и Трамп провели очередные телефонные переговоры. Стороны обменялись мнениями об иранском и украинском конфликтах. В частности, Путин объявил о готовности России объявить перемирие в боевых действиях с Украиной на период празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме предположили, что переговоры по Украине ускорятся после разговора Путина и Трампа.