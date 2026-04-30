Эрдоган примет верительную грамоту у нового посла РФ в Турции Вершинина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на текущей неделе примет верительную грамоту у посла России в республике Сергея Вершинина. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в администрации главы государства.

Торжественная церемония состоится 30 апреля.

«Президент <...> примет верительные грамоты у новоназначенных послов ряда стран. В их числе посол РФ Сергей Вершинин», — рассказал источник агентства.

В феврале российский лидер Владимир Путин провел кадровые перестановки в министерстве иностранных дел страны. В том числе он освободил Вершинина от должности заместителя главы ведомства и назначил его послом Москвы в Анкаре.

26 марта Вершинин вручил копии верительных грамот представителям МИД Турции. Дипломат провел встречу с заместителем министра иностранных дел республики Айше Беррис Экинджи. Стороны обсудили вопросы, связанные с дальнейшим развитием многогранных отношений Москвы и Турции, а также обменялись мнениями по поводу ситуации в регионе и на международной политической арене.

Ранее Эрдоган рассказал о работе над возобновлением российско-украинских переговоров.