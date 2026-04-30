Полки магазинов в Великобритании пустуют из-за неверных решений премьер-министра королевства Кира Стармера в энергетической политике. Об этом на своей странице в социальной сети X написал специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Он отметил, что об опустевших прилавках в супермаркетах сообщило британское издание The Independent.

«[Это произошло] как раз в тот момент, когда энергетический кризис надвигается точно по расписанию, а следующий шок в Великобритании ожидается через две недели. Неправильные решения Стармера в энергетической сфере привели к пустым полкам», — подчеркнул Дмитриев.

26 апреля спецпредставитель российского лидера Владимира Путина предупредил, что уже в мае Европейский союз (ЕС) и Великобританию накроет цунами энергетического кризиса. В связи с этим он посоветовал европейским странам скорректировать неправильный подход и меры, «чтобы выжить». По словам Дмитриева, Лондону и странам — членам ЕС следует отказаться от поисков «внешнего врага для оправдания внутренних неудач» и принять меры для деэскалации.

Ранее Стармера назвали «самым ненавидимым политиком» в Соединенном королевстве.