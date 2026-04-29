Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Трамп прокомментировал решение ОАЭ выйти из ОПЕК

Kylie Cooper/Reuters

Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным поддержал решение Объединенных Арабских Эмиратов выйти из ОПЕК, подчеркнув, что считает его прекрасным.

«Это прекрасно. У них в ОПЕК есть проблемы», — сказал глава Белого дома.

ОАЭ объявили о решении с 1 мая выйти из ОПЕК и ОПЕК+. Руководство страны пообещало «действовать ответственно» и увеличивать объемы добычи «постепенно и взвешенно».

Выход из ОПЕК развязывает Абу-Даби руки: в краткосрочной перспективе это позволяет задействовать свободные мощности и получить десятки миллиардов долларов дополнительной выручки, а в долгосрочной — закрепить за собой статус гибкого поставщика для быстрорастущих рынков Азии. В выигрыше, по мнению Ради, оказываются и крупнейшие импортеры, включая Китай, Индию и страны Европы, так как рост предложения сулит более комфортные цены.

При этом другие эксперты заявили, что возможности ОАЭ влиять на котировки уменьшатся, поскольку доля Эмиратов в ОПЕК составляет лишь около 15%.

Ранее в правительстве раскрыли влияние выхода ОАЭ из ОПЕК на бюджет России

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!