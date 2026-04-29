Трамп прокомментировал решение ОАЭ выйти из ОПЕК

Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным поддержал решение Объединенных Арабских Эмиратов выйти из ОПЕК, подчеркнув, что считает его прекрасным.

«Это прекрасно. У них в ОПЕК есть проблемы», — сказал глава Белого дома.

ОАЭ объявили о решении с 1 мая выйти из ОПЕК и ОПЕК+. Руководство страны пообещало «действовать ответственно» и увеличивать объемы добычи «постепенно и взвешенно».

Выход из ОПЕК развязывает Абу-Даби руки: в краткосрочной перспективе это позволяет задействовать свободные мощности и получить десятки миллиардов долларов дополнительной выручки, а в долгосрочной — закрепить за собой статус гибкого поставщика для быстрорастущих рынков Азии. В выигрыше, по мнению Ради, оказываются и крупнейшие импортеры, включая Китай, Индию и страны Европы, так как рост предложения сулит более комфортные цены.

При этом другие эксперты заявили, что возможности ОАЭ влиять на котировки уменьшатся, поскольку доля Эмиратов в ОПЕК составляет лишь около 15%.

