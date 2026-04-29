Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

«Царствуют, но не правят»: Медведев призвал европейских монархов не ввязываться в политику

Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Европейским монархам следует вспомнить, что они «царствуют, но не правят», прежде чем допускать политические высказывания. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в соцсети Х.

Так он прокомментировал встречу президента Украины Владимира Зеленского с королем Швеции Карлом XVI Густавом во Львове, а также выступление короля Великобритании Карла III в конгрессе США.

«Европейским королям стало настолько скучно, что они выбросили правила и ввязались в политику... Не пора ли им вспомнить, что они «царствуют, но не правят», — написал он.

28 апреля Карл III, выступая перед конгрессом США, призвал к единству Североатлантического альянса в контексте Украины и обратил внимание на пятую статью Вашингтонского договора. Вспоминая теракт 11 сентября, король Британии напомнил, что была задействована пятая статья НАТО, и союзники «откликнулись на призыв».

По его словам, сейчас «такая же непреклонная решимость необходима для защиты Украины и ее мужественного народа — для обеспечения по-настоящему справедливого и прочного мира».

До этого в Швеции заявили, что король Карл XVI Густав поступил недостойно для монарха, встретившись с Зеленским и придав ему законности.

Ранее король Швеции унизил Зеленского, отказавшись пожать ему руку.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!