Медведев напомнил королям Британии и Швеции, что они царствуют, но не правят

Европейским монархам следует вспомнить, что они «царствуют, но не правят», прежде чем допускать политические высказывания. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в соцсети Х.

Так он прокомментировал встречу президента Украины Владимира Зеленского с королем Швеции Карлом XVI Густавом во Львове, а также выступление короля Великобритании Карла III в конгрессе США.

«Европейским королям стало настолько скучно, что они выбросили правила и ввязались в политику... Не пора ли им вспомнить, что они «царствуют, но не правят», — написал он.

28 апреля Карл III, выступая перед конгрессом США, призвал к единству Североатлантического альянса в контексте Украины и обратил внимание на пятую статью Вашингтонского договора. Вспоминая теракт 11 сентября, король Британии напомнил, что была задействована пятая статья НАТО, и союзники «откликнулись на призыв».

По его словам, сейчас «такая же непреклонная решимость необходима для защиты Украины и ее мужественного народа — для обеспечения по-настоящему справедливого и прочного мира».

До этого в Швеции заявили, что король Карл XVI Густав поступил недостойно для монарха, встретившись с Зеленским и придав ему законности.

Ранее король Швеции унизил Зеленского, отказавшись пожать ему руку.