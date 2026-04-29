Карл III выступил с призывом к НАТО в контексте Украины

Король Карл III в конгрессе США призвал к единству НАТО в контексте Украины
Henry Nicholls/Pool Photo via AP

Король Великобритании Карл III, выступая 28 апреля перед конгрессом США, призвал к единству Североатлантического альянса в контексте Украины и обратил внимание на пятую статью Вашингтонского договора. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Сразу после событий 11 сентября 2001 года, когда НАТО впервые применила пятую статью и Совет Безопасности ООН был един перед лицом террора, мы вместе откликнулись на призыв — как это делали наши народы на протяжении более чем столетия, плечом к плечу, во время двух мировых войн», — сказал монарх.

По его словам, сейчас «такая же непреклонная решимость необходима для защиты Украины и ее мужественного народа — для обеспечения по-настоящему справедливого и прочного мира».

Карл III прибыл в Соединенные Штаты 27 апреля вместе с супругой, королевой Камиллой. Их визит имеет особый символический вес: он приурочен к 250-летию Декларации независимости и рассматривается как одна из ключевых зарубежных поездок монарха со времени коронации. Монаршие особы проведут в США четыре дня.

Ранее в Белом доме перепутали Британию с Австралией при подготовке к визиту Карла III.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!