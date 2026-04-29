Король Швеции Карл XVI Густав перешел красную черту, встретившись с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил аналитик Ларс Берн в эфире шведского телеканала SwebbTV.

«На сей раз, как мне кажется, он перешел красную черту. Это ужасно, ведь своим визитом как бы придал законности этому человеку. Кошмар! Это недостойно монарха и двора», — сказал Берн.

По мнению аналитика, потраченные на Украину миллиарды лишь ухудшают ситуацию с безопасностью Швеции. Берн отметил, что помощь Киеву настраивает Россию против Швеции и обостряет неприязнь.

Король Швеции прибыл с визитом на Украину 17 апреля. Встреча Карла XVI Густава с Зеленским прошла во Львове. Это был первый визит шведского короля на Украину за последние 14 лет.

Ирландский журналист Чей Боуз выразил мнение, что короля на встречу с Зеленским могло отправить правительство Швеции. По его словам, сам монарх не любит «этого маленького актера», и об этом свидетельствует одна ситуация. Боуз обратил внимание, что во время визита на Украину Карл XVI Густав унизил Зеленского, отказавшись пожать ему руку при встрече. Украинский лидер, как отметил журналист, потерял дар речи и остался «в дурацком положении».

