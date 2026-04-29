Бывший соратник Трампа раскритиковал американскую блокаду Ирана

Американская блокада Ирана нанесет больший ущерб США, чем Исламской республике. Об этом на своей странице в соцсети X написал бывший глава американского Национального центра по борьбе с терроризмом, член Республиканской партии Джо Кент.

По его словам, блокада не заставит Иран отказаться от обогащения урана, баллистических ракет или «прокси-сетей». И вместо этого она «нанесет ущерб» американскому народу и создаст большее «внутреннее давление на президента».

«Цены на бензин будут продолжать расти по мере приближения промежуточных выборов, нанося ущерб избирателям из рабочего класса, которые в подавляющем большинстве поддержали Трампа и республиканцев. Это ставит большинство Республиканской партии под серьезную угрозу», — отметил он.

Также Кент считает, что наращивание авиационных сил в регионе «неустойчиво», так как оно дает Корпусу стражей исламской революции (КСИР) «обширные возможности» для ударов по силам США и для втягивания Америки «обратно в войну на условиях Ирана». Он подчеркнул, что блокада вызывает и глобальную нехватку удобрений, что приведет к кризис в области продовольственной безопасности и к потенциальному голову «в уязвимых регионах».

«Разумный путь очевиден: отступить, объявить о победе и использовать смягчение санкций в качестве рычага давления на переговорах с Ираном. Это позволяет возобновить переговоры на наших условиях, избежать войны и предотвратить дальнейшую эскалацию энергетического кризиса внутри страны и за рубежом», — написал Кент.

29 апреля в интервью Axios Трамп заявил, что США не намерены отменять морскую блокаду Ирана, пока не будут достигнуты договоренности по иранской ядерной программе. До этого газета The Wall Street Journal написала, что Трамп поручил готовиться к длительной блокаде Ирана через ограничение экспорта нефти и судоходства.

СМИ сообщили, что Иран собирается принять «практические и беспрецедентные военные меры», если США продолжат блокаду страны.

Ранее бывший соратник Трампа рассказал о «третьем варианте» для США в Иране.