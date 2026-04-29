В Тегеране заявили, что Трамп пытается разрушить Иран

Президент США Дональд Трамп пытается разрушить Иран при помощи разжигания конфликтов внутри Исламской Республики. Об этом заявил спикер иранского парламента (Меджлиса) Мохаммад Багер Галибаф, передает ТАСС.

«Трамп открыто делит страну на радикалов и умеренных, а затем сразу говорит о морской блокаде, чтобы через экономическое давление <...> заставить Иран капитулировать», — сказал он.

Галибаф участвовал в переговорах с США. 23 апреля сообщалось, что он вышел из переговорной команды. Известно, что Галибаф выступал за продолжение диалога с Вашингтоном.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран стал наносить удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти. Президент России Владимир Путин отмечал, что Москва может предложить миру безопасные маршруты, столь необходимые в условиях ситуации вокруг Ирана.

С 7 апреля между сторонами конфликта действует перемирие.

Ранее Иран пригрозил США «карающим ответом» за морскую блокаду.

 
