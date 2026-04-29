Эксперт раскрыл цель Трампа, решившегося на длительную блокаду Ирана

Решение президента США Дональда Трампа по длительной блокаде Ирана не отклоняется от изначальной тактики, ведь его основная цель – это создание внутренних протестов. Вашингтон намерен заставить Тегеран пойти на уступки, а возобновление бомбардировок только сплотит население перед внешней угрозой, объяснил научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Александр Ермаков в беседе с «Новости Mail».

От прямых атак на Иран в сложившейся ситуации Вашингтон лишь утратит свои позиции, отметил эксперт. Он напомнил, что американские военные долго наносили удары, но результатов не добились, повторение этого сценария выставит США бессильными придумать какой-либо выход.

В свою очередь Иран также продолжит блокаду Ормузского пролива, рассчитывая, что рано или поздно США отступят, поддавшись давлению заинтересованных в поставках нефти государств Ближнего Востока. Причем убытки от сложившейся ситуации несут и США – на экономике страны не может не отражаться резко упавший объем импорта энергоресурсов, отметил Ермаков.

Политолог также не исключил, что сообщения об экономической блокаде Ирана со стороны Штатов могут быть лишь прикрытием для реализации других целей.

«Нельзя полностью исключать того, что Трамп пытается внушить Ирану, что он придерживается этого плана, а на деле постарается его «огорошить» неожиданной атакой, — предположил эксперт. — Например, ударами по новому руководству или по важным экономическим или социальным объектам».

Напомним, Дональд Трамп поручил готовиться к длительному давлению на Иран через ограничение экспорта нефти и судоходства – об этом сообщила The Wall Street Journal. В Белом доме рассматривали и другие сценарии, в том числе возобновление бомбардировок, однако сочли их более рискованными.

Ранее в Совфеде оценили планы Трампа о длительной блокаде Ирана.