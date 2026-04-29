Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Эксперт раскрыл цель Трампа, решившегося на длительную блокаду Ирана

Elizabeth Frantz/Reuters

Решение президента США Дональда Трампа по длительной блокаде Ирана не отклоняется от изначальной тактики, ведь его основная цель – это создание внутренних протестов. Вашингтон намерен заставить Тегеран пойти на уступки, а возобновление бомбардировок только сплотит население перед внешней угрозой, объяснил научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Александр Ермаков в беседе с «Новости Mail».

От прямых атак на Иран в сложившейся ситуации Вашингтон лишь утратит свои позиции, отметил эксперт. Он напомнил, что американские военные долго наносили удары, но результатов не добились, повторение этого сценария выставит США бессильными придумать какой-либо выход.

В свою очередь Иран также продолжит блокаду Ормузского пролива, рассчитывая, что рано или поздно США отступят, поддавшись давлению заинтересованных в поставках нефти государств Ближнего Востока. Причем убытки от сложившейся ситуации несут и США – на экономике страны не может не отражаться резко упавший объем импорта энергоресурсов, отметил Ермаков.

Политолог также не исключил, что сообщения об экономической блокаде Ирана со стороны Штатов могут быть лишь прикрытием для реализации других целей.

«Нельзя полностью исключать того, что Трамп пытается внушить Ирану, что он придерживается этого плана, а на деле постарается его «огорошить» неожиданной атакой, — предположил эксперт. — Например, ударами по новому руководству или по важным экономическим или социальным объектам».

Напомним, Дональд Трамп поручил готовиться к длительному давлению на Иран через ограничение экспорта нефти и судоходства – об этом сообщила The Wall Street Journal. В Белом доме рассматривали и другие сценарии, в том числе возобновление бомбардировок, однако сочли их более рискованными, подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде оценили планы Трампа о длительной блокаде Ирана.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
