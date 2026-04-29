Война США и Израиля против Ирана
В Европе сравнили Вашингтон с оскорбляющим жену супругом

Министр обороны Бельгии сравнил отношения ЕС и США с кризисом в браке
Нынешние отношения Европы и США схожи с «кризисом в браке», заявил глава минобороны Бельгии Тео Франкен, выступая в аналитическом центре Atlantic Council. Его слова цитирует РИА Новости.

По словам министра, риторика Белого дома в последние месяцы стала жесткой и «очень оскорбительной» для европейцев, которые к такому не привыкли, а сам альянс США и ЕС переживает один из самых сложных периодов за 80-летнюю историю своего существования.

«Риторика Белого дома жесткая, и мы к такой риторике не привыкли, это правда. Я убежден, что у нас кризис в браке. Наш брак длится 80 лет. Это долго», — сказал Франкен.

Последним по времени поводом для возникновения противоречий между США и Европой стала американо-израильская операция против Ирана, в ходе которой Вашингтон принял решение ввести морскую блокаду. Белый дом неоднократно критиковал Брюссель и отдельные страны ЕС за недостаточную поддержку или вообще неготовность поддерживать его действия на Ближнем Востоке. При этом в Европе уже открыто выражают беспокойство по поводу перспектив влияния затянувшегося конфликта на мировую экономику.

