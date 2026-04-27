В Европе забеспокоились из-за затянувшегося конфликта США и Ирана

Politico: конфликт США и Ирана становится политическим кошмаром для ЕС
Лидеры европейских стран опасаются, что затянувшийся конфликт США и Ирана превратится для «непрочного костяка» Европейского союза (ЕС) из экономического шока в политический кризис. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на еврочиновников.

На фоне роста цен на нефть и газ и замедления экономического роста правительства, страны, которые отстаивали идею евроинтеграции, готовятся к неизбежному кризису, который может нанести удар по и без того ослабленному политическому мейнстриму ЕС, говорится в статье.

Глава Европейского экономического и социального комитета, профсоюзного объединения, консультирующего Европейскую комиссию, Шеймус Боланд заявил, что траты на энергию, распространяясь на продукты питания, транспорт и жилье, с наибольшей силой бьют по домохозяйствам с небольшим уровнем дохода.

В политическом плане это создает основание для недоверия — не только к правительствам стран ЕС, но и к способности институтов сообщества защитить граждан от внешних угроз. В этом есть риск усиления поддержки более протекционистских или изоляционистских политических сил, говорится в статье.

Ранее экс-генсек НАТО заявил, что ЕС не приспособлен к кризисным временам и не способен оперативно реагировать на глобальные проблемы.

 
