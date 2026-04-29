В офисе Зеленского отреагировали на предложение Мадьяра о встрече

Мадьяру заявили на Украине, что график встреч Зеленского пока не составлен
Советник президента Украины Дмитрий Литвин прокомментировал предложение лидера партии «Тиса», будущего премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра провести переговоры с Владимиром Зеленским в начале июня. Об этом сообщает издание «Европейская правда».

«Зеленский пока не согласовывал график на июнь», — заявил Литвин.

Представитель офиса Зеленского отметил, что двусторонние встречи необходимо согласовывать «в рамках двусторонних контактов».

28 апреля Мадьяр заявил, что инициирует переговоры с Зеленским в июне. По его словам, они будут посвящены ситуации с правовым положением венгров Закарпатья.

По данным источников Bloomberg, новое правительство Венгрии, как ожидается, во многом будет поддерживать позиции уходящего премьер-министра Виктора Орбана, особенно в том, что касается бюджета. При этом в Bloomberg считают, что Мадьяр может позволить Евросоюзу продвинуться в переговорах с Украиной в вопросах вступления в ЕС.

Мадьяр после победы на парламентских выборах также пообещал, что с его приходом к власти Венгрия станет сильным союзником для Евросоюза и НАТО, и анонсировал жесткие меры по борьбе с коррупцией.

Ранее Кремль отказался поздравлять Мадьяра с победой на парламентских выборах в Венгрии.

 
