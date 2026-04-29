В Кремле ответили на вопрос о разговоре Путина с президентом ОАЭ

Разговор президентов России и ОАЭ Владимира Путина и Мухаммеда бен Заида Аль Нахайана пока не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Нет, пока нет», — сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.

До этого информагентство WAM сообщило, что ОАЭ с 1 мая выйдут из ОПЕК и ОПЕК+. Отмечается, что такое решение обусловлено национальными интересами. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов считает, что решение ОАЭ выйти из ОПЕК и ОПЕК+ связано с конфликтом США и Ирана, который разрушил деловую репутацию государства как регионального хаба. Он пояснил, что еще в январе 2026 года аналитики прочили стране роль главного узла, где будут сходиться новые коммуникационные сети центров обработки данных. Однако война на Ближнем Востоке свела на нет эти прогнозы. Более того, сокращаются и нефтяные доходы Эмиратов на фоне блокады Ормузского пролива.

ОПЕК была создана для координации нефтяной политики государств-экспортеров и поддержания стабильности на мировом рынке нефти. ОАЭ считались одним из ключевых участников объединения, поскольку страна входит в число крупных поставщиков нефти. Выход ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ — это знаковое событие, которое может усилить колебания цен на нефть и ослабить дисциплину внутри альянса, однако прямых и мгновенных рисков для России это решение пока не несет. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

