Эксперт указал на конкретную причину выхода ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал решение Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) выйти из ОПЕК и ОПЕК+.

По мнению эксперта, конфликт США и Ирана разрушил деловую репутацию ОАЭ как регионального хаба. Он пояснил, что еще в январе 2026 года аналитики прочили стране роль главного узла, где будут сходиться новые коммуникационные сети центров обработки данных. Однако война на Ближнем Востоке свела на нет эти прогнозы. Более того, сокращаются и нефтяные доходы Эмиратов на фоне блокады Ормузского пролива.

«Выходя из ОПЕК и ОПЕК+, ОАЭ снимают с себя обязательства по квотам и по регулированию мирового рынка. И это можно сделать только исходя из одной цели — увеличить свою долю рынка», — отметил Фролов.

Однако это рискованная игра, поскольку, наращивая объемы добычи нефти, каждый баррель будет дешеветь. Но, судя по всему, у Абу-Даби нет другого выхода, добавил он.

Как сообщило информагентство WAM, ОАЭ объявили, что выйдут из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая. Отмечается, что такое решение обусловлено национальными интересами.

Страны ОПЕК+ корректируют параметры нефтедобычи исходя из изменений ситуации на глобальном рынке нефти, чтобы влиять на цены путем сохранения баланса между спросом и предложением. С апреля 2025 года в рамках ОПЕК+ действовало ограничение на 2,2 млн баррелей нефти в сутки. В сентябре страны «восьмерки» досрочно вышли из-под него, а с октября начали постепенно отказываться от дополнительного сокращения нефтедобычи еще на 1,65 млн баррелей.

