Дмитриев рассказал, как конфликт на Ближнем Востоке усиливает Россию

Конфликт на Ближнем Востоке усиливает позиции России с экономической точки зрения, а позиции западных стран — ослабляет. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, его слова приводит ТАСС.

«Это тот конфликт, который на самом деле, с экономической точки зрения, только усиливает позиции России, а ... позиции Запада ослабляет», — сказал он во время федерального просветительского марафона «Знание. Первые».

Дмитриев также напомнил, что в июне 2025 года предсказывал ситуацию, когда конфликт на Ближнем Востоке, возможно, спровоцирует перекрытие Ормузского пролива.

«Я предсказал, что цена за нефть, во что не верил никто в то время, превысит $100 за баррель. Цена за нефть $100 за баррель уже сейчас, сегодня это было $114 за баррель. Пример конфликта, который очень сильно повлияет в основном на западные страны», — резюмировал Дмитриев.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран стал наносить удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Ранее Дмитриев предрек скорые мольбы премьера Польши о поставках энергоресурсов РФ.