Война США и Израиля против Ирана
Дмитриев: через два месяца Туск приедет в РФ умолять о поставках энергоресурсов
Александр Вильф/РИА Новости

Премьер-министр Польши Дональд Туск через два месяца приедет в Россию, чтобы умолять Москву о поставках энергоресурсов. Такое мнение в социальной сети X выразил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Сегодня Туск заявил в X, что отсутствие российских представителей на заседании Совета Евросоюза является «огромным облегчением».

«До встречи через 2 месяца, когда ты приедешь в Россию умолять о поставках энергии», — ответил ему руководитель РФПИ.

Также Дмитриев порекомендовал польскому премьеру заправиться достаточным количеством авиационного топлива для полета в Россию.

22 апреля еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что Еврокомиссия считает неверным решением призывы отказаться от запретов на газ из России в условиях энергокризиса ЕС.

19 апреля вице-премьер Италии, министр транспорта и лидер партии «Лига» Маттео Сальвини призвал возобновить поставки энергоресурсов из России.

Он отметил, что даже США приостановили санкции, блокирующие торговлю и закупки российской нефти, и призвал Брюссель последовать этому примеру.

Ранее глава РФПИ пошутил о том, как в ЕС будут умолять Россию о поставках нефти и газа.

 
