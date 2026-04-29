Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пожар на стройке в МосквеВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Россия готова привлечь арабские страны к переговорам по Украине

Газета.Ru

Россия может вновь обратиться к своим партнерам на Ближнем Востоке, включая Саудовскую Аравию, за содействием в урегулировании конфликта на Украине. Об этом в интервью газете «Известия» заявил заместитель главы МИД РФ Георгий Борисенко.

По его словам, российская сторона очень признательна всем партнерам в регионе, которые помогают в урегулировании конфликта и предлагают свои услуги.

«Если такая необходимость возникнет, мы обратимся снова к нашим партнерам, в том числе к Саудовской Аравии, за подобной поддержкой», — отметил дипломат.

Накануне член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник заявил, что сейчас нет предпосылок для урегулирования конфликта на Украине. По его словам, пока Запад не поймет «реальной угрозы для самих себя», поскольку на Украину им «наплевать», то там «не успокоятся». Союзники Киева «страх потеряли», и необходимо это исправить, подчеркнул парламентарий.

Ранее на Украине рассказали, кто станет ответственным за «провал» мирных переговоров.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!