МИД РФ: Москва может обратиться к Саудовской Аравии для переговоров по Украине

Россия может вновь обратиться к своим партнерам на Ближнем Востоке, включая Саудовскую Аравию, за содействием в урегулировании конфликта на Украине. Об этом в интервью газете «Известия» заявил заместитель главы МИД РФ Георгий Борисенко.

По его словам, российская сторона очень признательна всем партнерам в регионе, которые помогают в урегулировании конфликта и предлагают свои услуги.

«Если такая необходимость возникнет, мы обратимся снова к нашим партнерам, в том числе к Саудовской Аравии, за подобной поддержкой», — отметил дипломат.

Накануне член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник заявил, что сейчас нет предпосылок для урегулирования конфликта на Украине. По его словам, пока Запад не поймет «реальной угрозы для самих себя», поскольку на Украину им «наплевать», то там «не успокоятся». Союзники Киева «страх потеряли», и необходимо это исправить, подчеркнул парламентарий.

