После шутки про жену Трампа канал ABC обязали досрочно обновить лицензию

Федеральная комиссия по связи США обязала компанию Walt Disney Co., владеющую новостным телеканалом ABC, досрочно обновить лицензии на его вещание. Об этом сообщает CBS News.

Решение принято после того, как президент Дональд Трамп призвал телеканал уволить комика Джимми Киммела. За несколько дней до ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома с участием американского лидера и его супруги он выпустил пародию, в которой сравнил первую леди США с вдовой, ожидающей наследства. В своем оправдание ведущий заявил, что это была легкая шутка о разнице в возрасте супругов (23 года - прим. ред.).

Комиссия подозревает телеканал в «возможном нарушении» Закона о связи 1934 года и запрета на «незаконную дискриминацию». Лицензии ABC подлежали продлению в 2028–2031 годах. Всего Walt Disney Co. принадлежит восемь местных телеканалов сети ABC, включая каналы в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

Это уже второй конфликт между комиссией и Disney за последний год. В сентябре 2025 года ABC отстранил Киммела от эфира из-за высказываний в адрес консервативного активиста Чарли Кирка. Тогда телеведущий не стал приносить извинения за свою шутку.

