Захарова назвала условие, при котором РФ будет реагировать на миролюбивые заявления из ЕС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге заявила, что любые заявления руководства Евросоюза по урегулированию украинского конфликта не являются значимыми для Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

Дипломат подчеркнула, что ни ФРГ, ни Евросоюз в целом не участвуют в переговорном процессе. Так она ответила на просьбу прокомментировать слова канцлера Германии Фридриха Мерца, который допустил, что Украине, возможно, придется пойти на территориальные уступки в рамках будущего мирного соглашения с Россией.

«Любые заявления их руководства на этот счет не являются для нас значимыми», — сказала Захарова.

Захарова отметила, что Россия будет реагировать на «конструктивные и действительно миролюбивые заявления», но только если они будут подкреплены соответствующими делами. Пока Евросоюз вооружает Киев, не замечает его террористической деятельности и финансирует «кровавое безумие», смысла обращать внимание на слова, по ее мнению, нет.

До этого Мерц заявил, что более тесная интеграция Украины в Евросоюз — одно из условий для достижения мира с Россией. Канцлер выразил надежду, что в какой-то момент будет заключен мирный договор, и допустил, что при этом часть украинской территории перестанет ей принадлежать. По его словам, Владимир Зеленский должен иметь возможность сказать своему народу, что открыл путь в Европу. В связи с этим ЕС, считает Мерц, должен предпринять шаги в отношении Украины, которые будут доверительными, необратимыми и в конечном итоге приведут к полноправному членству.

Ранее глава МО РФ заявил, что ЕС все глубже втягивается в конфликт на Украине.

 
