«Застряли в 2022 году»: политолог о стремлении Украины в ЕС

Политолог Войко: Киев не может принять то, что ЕС без РФ не может существовать
Политолог, доцент департамента политологии Финансового Университета при правительстве России Евгения Войко в интервью Tsargrad.tv высказалась о стремлении Украины в Европейский союз (ЕС). По мнению эксперта, Киев до сих пор живет в 2022 году, когда поддержка со стороны западных стран зашкаливала, и одновременно с этим Запад отворачивался от России.

Однако сейчас многие европейские государства осознают свою географию, подразумевающую, что им все равно нужно будет получать энергоресурсы извне, так как собственной генерации недостаточно. И РФ при этом является надежным поставщиком, отметила она.

«И на этом всем фоне, безусловно, нервное дергание Украины показывает, что украинское руководство живет в категориях начала специальной военной операции, 22-й, 23-й, немножечко 24-й годы. Когда страны еще не адаптировались, когда не было понимания, какое будет развитие всей этой ситуации, и так далее. Но сейчас уже адаптируются», — сказала Войко.

20 апреля газета Financial Times написала, что Франция и Германия выступают за предоставление Украине промежуточного статуса на пути вступления в Евросоюз, а именно за частичную интеграцию и «символические» льготы без ключевых прав полноценного участника объединения.

Позже президент Украины Владимир Зеленский отверг идею «символического» или частичного членства страны в ЕС, так как Киев якобы «по-настоящему защищает» Европу. По словам главы государства, Украина «заслуживает полноправного членства» в Евросоюзе.

Ранее Еврокомиссар по обороне призвал как можно скорее интегрировать Украину в ЕС.

 
