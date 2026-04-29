Политолог высказался об обвинениях Украины в адрес Израиля

Исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени А. А. Громыко Николай Межевич в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал скандал между Украиной и Израилем, связанный с поставками российского зерна.

Эксперт отметил, что зерно из Австралии в Израиль никто не повезет – далеко. Поэтому на израильском и египетском рынках российское сырье конкурирует с украинским.

»[Киеву] нужен любой предлог для того, чтобы выбить российское зерно со «своего» израильского рынка. Этот рынок есть. Отсюда подобная провокация. Ну и, конечно, на Украине не умеют в дипломатию. Израиль, когда хочет, очень даже умеет в дипломатию, Украина — нет. Украинская проблема становится головной болью, если не для всех, то очень для многих», — подчеркнул Межевич.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Израиль за ввоз зерна, которое Киев считает «украденным», и анонсировал санкции против физических и юридических лиц Еврейского государства.

Скандал связан с поставками в Хайфу российского зерна, которое, как заявляет украинская сторона, якобы выращено на новых территориях РФ.

Полемику начал глава МИД Украины Андрей Сибига, написавший в соцсети Х сообщение с обвинениями в адрес Тель-Авива. В ответ его израильский коллега Гидеон Саар заявил, что «обвинения не являются доказательствами», и напомнил, что «дипломатические отношения не строятся в Твиттере».

Ранее в России назвали санкции Киева против Израиля «мышиной возней».