В России назвали санкции Киева против Израиля «мышиной возней»

Политолог Гурнов: Израилю наплевать на санкции Украины
Valentyn Ogirenko/Reuters

Израилю абсолютно наплевать на украинские санкции, а Европа, которая могла бы оказать влияние на Израиль, вряд ли поддержит предложения Киева. Об этом в комментарии для «Газеты.Ru» заявил политический обозреватель Александр Гурнов.

«Для Израиля все эти угрозы со стороны Киева не более чем мышиная возня, в которой украинские политики преуспели. Эти предложения нужны только для того, чтобы помелькать в СМИ, по факту же Израилю плевать на санкции Украины, для них это как лай Моськи. Зеленскому даже не стоит рассчитывать, что европейские страны поддержат его санкции, а без них это точно бесполезно», — сказал собеседник.

Европа не введет против Израиля никаких серьезных санкций и не будет поддерживать в этом Украину, уверен Гурнов. По его мнению, большая часть политической верхушки Европы столь же плотно зависит от израильского лобби, как и политическая верхушка США.

«Вообще инициативы украинской власти не перестают удивлять своей бредовостью. Напомню, что на Украине не так давно был введен закон, по которому антисемитизм считается преступлением. При этом один из главных национальных героев Украины – это Бандера, главный антисемит в истории», — заключил Гурнов.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Израиль за ввоз зерна, которое Киев считает «украденным», и анонсировал санкции против физических и юридических лиц еврейского государства, которые Киев намерен скоординировать с Европой. Публикация появилась в его Telegram-канале.

«Приобретение украденного во всех нормальных странах является деянием, которое влечет за собой юридическую ответственность. Это касается, в частности, и украденного Россией зерна. Еще одно судно с таким зерном прибыло в порт Израиля и готовится к разгрузке. Это не и не может быть чистым бизнесом. Власти Израиля не могут не знать, какие суда и с каким грузом прибывают в порты страны», — написал Зеленский.

Ранее Песков не стал комментировать скандал, связанный с поставками в Хайфу «украденного» зерна.

 
