Орешкин заявил, что американские банки истощают мир

Орешкин: весь мир кормит банки США, не получая ничего взамен
Егор Алеев/РИА Новости

Нынешняя модель глобальной экономики, при которой мировые ресурсы фактически «кормят» банки США, не приносит другим странам ощутимых выгод. Об этом заявил заместитель главы Администрации президента Российской Федерации Максим Орешкин в рамках «Открытого диалога», передает ТАСС.

По его словам, такая ситуация приводит к значительным ограничениям и искажениям в глобальной экономической активности

Орешкин отметил, что трансформации мире уже сегодня проявляются через «волатильность, политические кризисы, военные конфликты, демография — это один из факторов, который лежит внутри этого процесса.

Накануне Орешкин заявил, что в конце XXI века в мире будут преобладать молодые африканцы и пожилые азиаты. По его словам, к концу XXI века соотношение пожилых к трудоспособным в Азии составит 77%.

Также замглавы администрации президента РФ заявил, что гонка за суверенитетом и демографическая катастрофа становятся факторами, которые определят модель мира через несколько десятилетий.

Ранее Орешкин заявил, что население Земли достигнет пика к 2046 году, после чего начнется сокращение.

 
Как перейти на УСН и не пожалеть через год. 10 шагов к снижению головной боли от налогов
