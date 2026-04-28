Власти РФ рассказали, как будет выглядеть мир в конце XXI века

Орешкин: мир конца XXI века — это мир с молодыми африканцами и пожилыми азиатами
Замглавы Администрации президента РФ Максим Орешкин заявил, что в конце XXI века в мире будут преобладать молодые африканцы и пожилые азиаты. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, к концу XXI века соотношение пожилых к трудоспособным в Азии составит 77%.

«Серьезно меняется структура населения по континентам. Африка доминирует в молодом и трудоспособном населении. Мир конца XXI века — это мир с молодыми африканцами и пожилыми азиатами», — отметил Орешкин в рамках своего выступления на Втором открытом диалоге «Будущее мира. Новая площадка глобального роста» на площадке Национального центра «Россия».

7 апреля эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский заявил, что в России работа после выхода на пенсию в ближайшие годы может стать основной моделью поведения для большинства граждан.

По его словам, в перспективе пяти-десяти лет работа после пенсии окончательно закрепится как социальная норма.

Эксперт подчеркнул, что работодатели, в свою очередь, все чаще пересматривают отношение к сотрудникам старшего возраста: на фоне кадрового голода и исторически низкой безработицы компании в промышленности, образовании и медицине начинают воспринимать работников 60+ как стабильный и лояльный кадровый ресурс.

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

