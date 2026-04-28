Орешкин предсказал опустение половины городов Китая через 70 лет

Алексей Даничев/РИА Новости

Половина городов Китая будет не нужна концу XXI века. Такое мнение высказал заместитель главы администрации президента Российской Федерации Максим Орешкин в ходе выступления на форуме «Будущее мира. Новая площадка глобального роста», передает ТАСС.

По его словам, Китай в 2030-2035 году пройдет пик своего городского населения.

Если посмотреть на отдельные регионы Китая, то уже сегодня можно увидеть тенденции к тому, что китайские города становятся ненужными для жизни, отметил Орешкин.

Также замглавы администрации президента РФ заявил, что гонка за суверенитетом и демографическая катастрофа становятся факторами, которые определят модель мира через несколько десятилетий. Орешкин отметил, что сейчас формируется четыре полюса суверенитета — это США, Китай, Россия и Индия. При этом, по его словам, страны Европейского союза не обладают суверенитетом и зависимы от США.

В ходе этого же выступления Орешкин предположил, что в конце XXI века в мире будут преобладать молодые африканцы и пожилые азиаты. По его словам, сегодня Африка доминирует в молодом и трудоспособном населении.

Ранее Максим Орешкин заявил, что население Земли достигнет пика к 2046 году, после чего начнется сокращение.

 
