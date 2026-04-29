В России рассказали, когда Черное море станет безопасным

Для полного обеспечения безопасности судоходства в Черном море необходимо освободить Одессу и Николаев. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Освобождение Одессы, на мой взгляд, не просто является желательным, это обязательный фактор обеспечения безопасности судоходства в Черном море. Если мы оставим украинским нацистам Одессу, Николаев, то, в общем-то, говорить о том, что российские корабли смогут свободно плавать по Черному морю, я бы не решился. Именно поэтому освобождение Одессы будет приоритетом для нас», — подчеркнул он.

При этом Кнутов пояснил, что освобождение Одессы и Николаева станет возможным в рамках проведения сухопутной операции только после полного освобождения Донбасса и Запорожья.

«С моря не сможем сейчас освободить. Там минирование мощнейшее и побережья, и подходов к морю. Плюс десантные корабли. У нас их не так много для того, чтобы такую операцию осуществлять. Украина уже обзавелась большим количеством противокорабельных ракет и безэкипажных катеров. Все это, конечно, осложняет ситуацию. А через сухопутную операцию это возможно. Это займет, в общем-то, продолжительное время», — сказал эксперт.

Как отмечал в беседе с «Газетой.Ru» член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, предупреждение португальского аналитика Алешандри Геррейру о том, что корабли — носители беспилотников НАТО могут осуществить провокацию против России, не стоит оставлять без внимания. Альянс может ударить по российской береговой линии Черного моря.

