Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пожар на стройке в МосквеВойна США и Израиля против Ирана
Политика

В Госдуме увидели опасность удара НАТО по черноморскому побережью России

Ильдус Гилязутдинов/РИА Новости

Предупреждение португальского аналитика Алешандри Геррейру о том, что корабли — носители беспилотников НАТО могут осуществить провокацию против России, не стоит оставлять без внимания. Альянс может ударить по российской береговой линии Черного моря. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Такие корабли могут быть использованы для нанесения ударов по береговой инфраструктуре, по портовой инфраструктуре, по нашим нефтеперегонным заводам, которые находятся на урезе воды, по нефтеналивным терминалам. Это нанесение удара по Черному морю», — отметил парламентарий.

По словам Колесника, НАТО могут ударить как по военной, так и по гражданской инфраструктуре, к примеру, по мирному населению южных регионов России.

«Корабль этот в случае чего будет уничтожен, как и в случае любой провокацией. Мы уже не будем [выяснять], провокация это или нет. Догадываться никто не собирается. Любой противник и любой объект, с которого наносятся удары по российской территории, будет уничтожен», — подытожил он.

До этого португальский аналитик Алешандри Геррейру заявил о том, что первый в Европе корабль — носитель беспилотников, который построили для Военно-морских сил Португалии, может быть задействован в провокациях против России по требованию НАТО.

В начале апреля в Румынии спустили на воду первый в Европе корабль — носитель дронов, построенный для португальского флота. Корабль D. João II (Жуан II) может перевозить воздушные, подводные и наземные беспилотники. Официальная передача корабля Португалии запланирована на первую половину 2027 года.

Ранее в НАТО испугались планов России о якобы восстановлении СССР.

 
Теперь вы знаете
Путин об ударах по Туапсе, военный парад на Красной площади и перепись дельфинов. Что нового к утру 29 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
