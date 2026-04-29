В Госдуме увидели опасность удара НАТО по черноморскому побережью России

Предупреждение португальского аналитика Алешандри Геррейру о том, что корабли — носители беспилотников НАТО могут осуществить провокацию против России, не стоит оставлять без внимания. Альянс может ударить по российской береговой линии Черного моря. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Такие корабли могут быть использованы для нанесения ударов по береговой инфраструктуре, по портовой инфраструктуре, по нашим нефтеперегонным заводам, которые находятся на урезе воды, по нефтеналивным терминалам. Это нанесение удара по Черному морю», — отметил парламентарий.

По словам Колесника, НАТО могут ударить как по военной, так и по гражданской инфраструктуре, к примеру, по мирному населению южных регионов России.

«Корабль этот в случае чего будет уничтожен, как и в случае любой провокацией. Мы уже не будем [выяснять], провокация это или нет. Догадываться никто не собирается. Любой противник и любой объект, с которого наносятся удары по российской территории, будет уничтожен», — подытожил он.

До этого португальский аналитик Алешандри Геррейру заявил о том, что первый в Европе корабль — носитель беспилотников, который построили для Военно-морских сил Португалии, может быть задействован в провокациях против России по требованию НАТО.

В начале апреля в Румынии спустили на воду первый в Европе корабль — носитель дронов, построенный для португальского флота. Корабль D. João II (Жуан II) может перевозить воздушные, подводные и наземные беспилотники. Официальная передача корабля Португалии запланирована на первую половину 2027 года.

Ранее в НАТО испугались планов России о якобы восстановлении СССР.