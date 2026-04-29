Карл III преподнес Трампу необычный подарок

CNN: Карл III подарил Трампу колокол с подводной лодки, разобранной на металлолом
Король Великобритании Карл III подарил президенту США Дональду Трампу корабельный колокол (рында) с британской подводной лодки HMS Trump, отметив символичность презента. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

«Я рад подарить вам в качестве личного подарка оригинальный колокол, который висел на рубке вашего доблестного тезки. Если вам когда-нибудь понадобится с нами связаться, просто позвоните!», — сказал король, подчеркнув историческую связь наследия двух стран и их союзнических отношений.

Карл III прибыл в Соединенные Штаты 27 апреля вместе с супругой, королевой Камиллой. Их визит имеет особый символический вес: он приурочен к 250-летию Декларации независимости и рассматривается как одна из ключевых зарубежных поездок монарха со времени коронации. Монаршие особы проведут в США четыре дня.

Визит проходит на фоне напряженности в американо-британских отношениях из-за военного конфликта в Иране. До этого Трамп резко раскритиковал отказ премьер-министра Великобритании Кира Стармера оказать США военную помощь.

Ранее Карл III бросил вызов Трампу своей речью в конгрессе США.

 
