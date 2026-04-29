СМИ увидели в словах Карла III об Украине и НАТО «вызов» Трампу

Politico: Карл III бросил вызов Трампу своей речью в конгрессе США
Suzanne Plunkett/Reuters

Король Великобритании Карл III своей речью в конгрессе США бросил завуалированный вызов президенту США Дональду Трампу, говоря о НАТО и Украине. Об этом пишет издание Politico.

В материале отмечается, что британские монархи передают свои политические послания зашифрованным языком, и в речи Карла III было несколько отсылок.

Вспоминая теракт 11 сентября, король Британии напомнил, что была задействована пятая статья НАТО, и союзники «откликнулись на призыв». По оценке автора, «это тщательно продуманный ответ Трампу и его союзникам в конгрессе, свидетельствующий о том, что, вопреки неоднократным заявлениям президента в последние недели, НАТО действительно оказало помощь Америке в час нужды».

Как пишет Politico, «король пошел еще дальше, связав тот переломный момент 2001 года с необходимостью сохранения единства Запада в поддержке Украины в условиях продолжающейся войны».

«Король занимает совершенно иную позицию по сравнению с непрекращающейся критикой Трампом Украины и ее президента Владимира Зеленского, с которым Карл неоднократно встречался для частных переговоров в течение последних нескольких лет. Этот отрывок является прямым призывом к Трампу и республиканцам в конгрессе сохранить американскую поддержку в борьбе против российского вторжения», — говорится в тексте.

Карл III прибыл в Соединенные Штаты 27 апреля вместе с супругой, королевой Камиллой. Их визит имеет особый символический вес: он приурочен к 250-летию Декларации независимости и рассматривается как одна из ключевых зарубежных поездок монарха со времени коронации. Монаршие особы проведут в США четыре дня.

Ранее сообщалось, что Трамп и Карл III проведут закрытую встречу во избежание «унижения» в стиле Зеленского.

 
Путин об ударах по Туапсе, военный парад на Красной площади и перепись дельфинов. Что нового к утру 29 апреля
