Захарова оценила желание Трампа пожить в Букингемском дворце

Захарова: после слов Трампа о Букингемском дворце в Гренландии выдохнули

После заявлений президента США Дональда Трампа о том, что он хотел бы жить в Букингемском дворце — резиденции британских монархов, многие жители Гренландии выдохнули,у них отлегло на сердце. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

27 апреля король Великобритании Карл III и его супруга королева Камилла прибыли США с визитом. На следующий день Трамп заявил, что всегда мечтал жить в Букингемском дворце и планирует обсудить это с британским монархом.

По мнение Захаровой, многие пытаются искать политические смыслы и планы в шутливых высказываниях американского лидера.

Гренландия является частью королевства Дании. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. По словам республиканца, покупка Гренландии позволит обеспечить национальную безопасность США.

Ранее в Британии указали на нарушение Трампом протокола при встрече с королем Карлом III.