Трамп заявил о желании жить в Британии

Американский президент Дональд Трамп пошутил, что всегда хотел жить в Букингемском дворце. Об этом он написал в Truth Social.

Он прокомментировал статью британской газеты The Daily Mail, якобы изобличающую его родственные связи с британской королевской семьей.

«Всегда хотел жить в Букингемском дворце! Обсужу это с королем [Великобритании Карлом III] и королевой [Камиллой] через несколько минут!» — написал он.

До этого сообщалось, что Лондон настоял на том, чтобы встреча короля Карла III с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме проходила без камер, опасаясь повторения ситуации, которая произошла с украинским лидером Владимиром Зеленским в феврале 2025 года.

25 апреля агентство Reuters сообщило, что при подготовке к визиту Карла III в США возле Белого дома по ошибке вывесили австралийские флаги вместо британских. Было развешено 230 флагов, из которых 15 были австралийскими.

Ранее в Британии указали на нарушение Трампом протокола при встрече с королем Карлом III.

 
