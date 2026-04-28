В Британии указали на нарушение Трампом протокола при встрече с королем Карлом III

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп нарушил протокол, похлопав по плечу короля Великобритании Карла III. На это указывает британская газета Daily Mail.

В статье подчеркивается, что согласно королевскому протоколу, нельзя допускать никакого физического контакта с монаршей четой. Несмотря на это важное правило, Трамп во время встречи в Вашингтоне с Карлом III «деликатно коснулся» плеча британского монарха. Тем самым, по мнению издания, глава Белого дома хотел продемонстрировать свое особое расположение к Карлу III.

25 апреля агентство Reuters сообщило, что при подготовке к визиту Карла III в Соединенные Штаты в Вашингтоне возле Белого дома по ошибке вывесили австралийские флаги вместо британских.

Визит Карала III приурочен к 250-летию Декларации независимости США от британского владычества и пока считается самой значимой поездкой со времени коронации монарха.

Цель поездки — укрепить «особые отношения» между союзниками, которые, по оценкам аналитиков, опустились до самой низкой точки за 70 лет на фоне разногласий вокруг войны в Иране.

