Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Политика

В Британии указали на нарушение Трампом протокола при встрече с королем Карлом III

Daily Mail: Трамп нарушил протокол, похлопав Карла III по плечу
Kirsty Wigglesworth/Pool/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп нарушил протокол, похлопав по плечу короля Великобритании Карла III. На это указывает британская газета Daily Mail.

В статье подчеркивается, что согласно королевскому протоколу, нельзя допускать никакого физического контакта с монаршей четой. Несмотря на это важное правило, Трамп во время встречи в Вашингтоне с Карлом III «деликатно коснулся» плеча британского монарха. Тем самым, по мнению издания, глава Белого дома хотел продемонстрировать свое особое расположение к Карлу III.

25 апреля агентство Reuters сообщило, что при подготовке к визиту Карла III в Соединенные Штаты в Вашингтоне возле Белого дома по ошибке вывесили австралийские флаги вместо британских.

Визит Карала III приурочен к 250-летию Декларации независимости США от британского владычества и пока считается самой значимой поездкой со времени коронации монарха.

Цель поездки — укрепить «особые отношения» между союзниками, которые, по оценкам аналитиков, опустились до самой низкой точки за 70 лет на фоне разногласий вокруг войны в Иране.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!