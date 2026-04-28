В Европе оценили слова Мерца о территориальных уступках со стороны Украины

Мема: слова Мерца о территориальных уступках Украины говорят о провале Европы
Yves Herman/Reuters

Слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о территориальных уступках со стороны Украины говорят о политическом провале Европы. Об этом на своей странице в соцсети Х написал член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Это называется политическим провалом, величайшим провалом Европы за десятилетия. В тот момент, когда Украина начнет вести переговоры, это станет политическим концом в Евросоюзе для таких людей, как Мерц», — порассуждал Мема.

Он считает, что позиция лидеров Евросоюза в отношении мирного урегулирования конфликта на Украине начинает меняться. По его словам, «в какой-то момент придется вести переговоры».

Накануне Мерц выразил надежду, что «в какой-то момент» будет заключен мирный договор с Россией. При этом он допустил, что в таком случае «часть территории Украины перестанет быть украинской».

По словам канцлера, Владимир Зеленский должен быть в состоянии сказать своему народу, что «открыл путь в Европу». В связи с этим Евросоюз должен предпринять шаги в отношении Украины, «которые заслуживают доверия, необратимы и которые в конечном итоге приведут к полноправному членству в Европейском Союзе».

Ранее главком ВСУ заявил о наступлении армии России по всей линии фронта.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!