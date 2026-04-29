Экс-представитель США по Украине счел ошибкой смягчение санкций против нефти из России

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер назвал стратегической ошибкой ослабление американских санкций против российской нефти, которая напрямую влияет на финансовые возможности Москвы. Его слова приводит УНИАН.

По его словам, рестрикции против энергетического сектора России являются ключевым элементом давления.

«Ошибкой было также в контексте войны с Ираном ослабление санкций в отношении российской нефти, находящейся в море, что позволило ее разгрузку и оплату», – заявил Волкер.

Он полагает, что такие решения Соединенных Штатов не оказывают значительного влияния на рынки, однако напрямую укрепляют финансовые ресурсы России. Таким образом подрывается эффективность санкционной политики Запада, утверждает эксперт.

24 апреля глава минфина США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон не намерен продлевать разрешение на продажу российской нефти и нефтепродуктов, которые находятся на танкерах в море. Бессент также сообщал, что представители более десяти стран просили США продлить смягчение санкций на закупку российской нефти.

17 апреля минфин США во второй раз разрешил сделки с российской нефтью, которая была загружена на танкеры до 17 апреля. Лицензия будет действовать до 16 мая. До этого 12 марта США временно вывели российскую нефть и нефтепродукты из-под санкций, лицензия действовала до 11 апреля.

Ранее в Кремле заявили о росте спроса на российскую нефть на международном рынке.

 
