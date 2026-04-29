Профессор рассказал о негативных последствиях для США из-за Украины

Миршаймер: США испортили позиции во многих регионах из-за конфликта на Украине
США испортили свои политические позиции во многих регионах мира из-за конфликта на Украине. Такое мнение высказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано.

По его словам, будущее в Европе и Восточной Азии выглядит мрачным, все испорчено до основания. По его словам, это не только результат политики президента США Дональда Трампа.

Хоть военная операция США и Израиля против Ирана и внесла в это весомый вклад, но катастрофа на Украине не прекращается. Это будет иметь значительные негативные стратегические последствия буквально для всего, отметил Миршмайер.

Профессор добавил, что из-за участия в ненужной для себя авантюре на Украине Соединенные Штаты также оставили без внимания регион Восточной Азии, где уже начали проигрывать конкуренцию с Китаем.

До этого подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис предположил, что заявления Соединенных Штатов о намерении урегулировать конфликт на Украине к лету запускают обратный отсчет до фиксации военной победы России на поле боя. По его словам, Москве незачем идти на уступки, потому что она добилась ожидаемого результата. На Западе осознали, что не могут победить в конфликте, а поражения избежать уже невозможно.

Ранее на Западе заявили, что Зеленский «обозлился» на США.

 
Путин об ударах по Туапсе, военный парад на Красной площади и перепись дельфинов. Что нового к утру 29 апреля
