На Западе заявили, что Зеленский «обозлился» на США

NYT: Зеленский обозлился на США из-за поддержки условий России
Президент Украины Владимир Зеленский сильно обозлился на США из-за поддержки американским лидером Дональдом Трампом условий России по урегулированию конфликта. Об этом пишет The New York Times (NYT).

«Зеленский страшно зол на американцев, которые продолжают поддерживать условия президента Путина», — говорится в материале.

Отмечается, что Зеленский ищет новых дипломатических и военных партнеров.

До этого Владимир Зеленский в интервью ICTV заявил, что президент США Дональд Трамп не может быть гарантией мира, поскольку ему осталось два года до окончания срока. Он также заметил, что отсутствие международных партнеров на линии соприкосновения оставляет открытым вопрос о «сдерживании России».

Недавно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что лидер РФ Владимир Путин готов к встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Однако она будет результативной только на этапе финализации договоренностей.

Ранее Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!