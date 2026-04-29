В Евросоюзе задумались об ужесточении условий выдачи кредита Украине

Европейский союз (ЕС) может ужесточить условия выдачи Украине кредита в размере €90 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.

«ЕС рассматривает возможность введения более жестких условий по предоставлению Украине кредита, <...> включая установление зависимости некоторых выплат от введения непопулярных налоговых изменений для бизнеса», — говорится в материале.

Из него следует, что план регионального содружества предполагает изменение украинского налогообложения таким образом, что работающим по льготной системе компаниям придется платить НДС в размере 20%. Но это касается только организаций, годовой доход которых составляет более 4 млн гривен (около 6,8 млн рублей).

По данным агентства, стремление к изменению налогообложения может усилить напряженность в украинском обществе. Более того, при реализации инициативы могут возникнуть трудности из-за противостояния между главой государства Владимиром Зеленским и парламентом, а также из-за противодействия общественности и бизнеса.

22 апреля Брюссель одобрил 20-й пакет антироссийских санкций и кредит в размере €90 млрд для Киева. Ожидается, что большая часть средств — €60 млрд — будет потрачена на закупку оружия. Оставшиеся €30 млрд используют на бюджетные нужды Украины. При этом газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что стране может не хватить этих денег. В таком случае ЕС будет вынужден уже в следующем году взять новый многомиллиардный кредит для Украины.

Ранее СМИ узнали, что Евросоюз усилил давление на Украину после одобрения крупного кредита.