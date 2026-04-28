Давление, оказываемое на Украину, усилилось после одобрения Европейским союзом (ЕС) предоставления стране крупного кредита в размере €90 млрд. Об этом сообщила газета Berliner Zeitung (BZ).

По словам авторов материала, украинский конфликт продолжает обостряться в финансовом плане. Брюссель выделяет миллиарды евро на помощь Киеву, однако этого оказывается недостаточно.

«Из-за того, что Европа вмешивается, а США уходят, надвигается следующий кризис. <...> Это происходит на фоне одобрения ЕС на прошлой неделе кредитов Украине на сумму €90 млрд. <...> Растущая зависимость от европейских фондов одновременно усиливает давление на украинское руководство с целью завоевания доверия доноров», — говорится в статье.

В ней подчеркивается, что Киев находится в ситуации, когда он не может решить все свои проблемы только с помощью предоставленных Евросоюзом средств. Дефицит финансирования Украины оказался значительно больше, чем предполагалось изначально.

22 апреля ЕС одобрил 20-й пакет антироссийских санкций и кредит в размере €90 млрд для Украины. Ожидается, что €60 млрд будут использованы на закупку оружия, а €30 млрд — на бюджетные нужды Украины. При этом газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Киеву может не хватить этих денег. В таком случае Брюсселю уже в следующем году придется взять новый многомиллиардный кредит для украинской стороны.

