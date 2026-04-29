Бегство депутатов Верховной рады с Украины серьезно угрожает власти лидера страны Владимира Зеленского. Об этом сообщает британский журнал Spectator.

Издание отмечает, что после начала конфликта Зеленский руководил без выборов в условиях военного положения. При этом череда побегов означает, что вскоре президент может потерять все свое парламентское большинство.

«Один депутат бежал в Канаду в прошлом месяце. Если уедет еще один, Зеленский потеряет большую часть своего влияния и в конечном итоге будет вынужден искать коалицию», — говорится в материале.

По словам автора, на фоне происходящих внутриполитических проблем на Украине в местом политикуме все чаще звучат призывы о возобновлении переговоров с Россией.

27 апреля экс-нардеп Владимир Олейник в комментарии «Газете.Ru» заявил, что страны Запада уже дали отмашку на смещение украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом, среди прочего, говорит начавшаяся критика в адрес президента со стороны бывшего главкома ВСУ, нынешнего посла Украины в Великобритании Валерия Залужного.

