Экс-депутат Рады заявил о принятом решении сместить Зеленского

Страны Запада уже дали отмашку на смещение украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом, среди прочего, говорит начавшаяся критика в адрес президента со стороны бывшего главкома ВСУ, нынешнего посла Украины в Великобритании Валерия Залужного. С таким мнением в комментарии «Газете.Ru» выступил экс-нардеп Владимир Олейник.

«[Переворот произойдет] когда Запад даст отмашку. Похоже, что он такую отмашку дал. В принципе, две группы борются за контроль над Украиной. Это Америка, [президент Дональд] Трамп, и Британия с Европой. И вот два кандидата. Буквально месяца три или четыре назад активизировался кандидат от Британии. Это Залужный, который покритиковал Зеленского, даже не просто покритиковал, обвинил его в провале наступления и так далее», — подчеркнул он.

Как отметил Олейник, реакция Зеленского на критику со стороны Залужного была сдержанной, что говорит о том, что «британцы дали старт» на кампанию против украинского лидера. Лондон при этом, заметил бывший нардеп, не дал команду «наказать» Залужного.

До этого украинский политолог Руслан Бортник заявил, что на Украине обсуждают «тихий переворот» против президента страны Владимира Зеленского.

