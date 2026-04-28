Лидер оппозиционной Либерально-демократической партии Молдавии Владимир Филат заявил, что президент страны Майя Санду в рамках международного обмена выдала Белоруссии бывшего заместителя директора спецслужбы Александра Бэлана, носителя гостайн. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале Филата.

«Майя Санду помиловала и выдала Минску гражданина Молдовы, одного из главных секретоносителей страны», — написал он.

28 апреля в ходе обмена на границе с Польшей были возвращены в Россию археолог Александр Бутягин и супруга российского военного, проходящего службу в Приднестровье. По данным ФСБ, двое россиян были обменены на двух кадровых офицеров спецслужбы Молдавии. Обмен стал возможен благодаря многоэтапной операции, которую российские правоохранители провели совместно с КГБ Белоруссии.

Как сообщали в ФСБ, разведчики Молдавии понимали, что их разоблачили. Однако они пытались скрыть свою причастность к кадровому составу иностранных спецслужб.

По словам участников обмена, переговоры начались еще в сентябре 2025 года, а отправной точкой к их организации послужило обращение к главе Белоруссии отдельных лидеров дружественных стран. Впоследствии президент Белоруссии Александр Лукашенко отдал соответствующие поручения Комитету госбезопасности и лично участвовал в обсуждении деталей обмена в ходе двусторонних контактов с союзниками.

