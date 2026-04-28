Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пожар на стройке в МосквеВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Эксперт объяснил, почему ОАЭ выходят из ОПЕК и ОПЕК+

Dado Ruvic/Reuters

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в интервью kp.ru прокомментировал планы Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) выйти из ОПЕК и ОПЕК+. Эксперт отметил, что даже если Абу-Даби не будет ограничивать объемы нефтедобычи, рынок остается парализованным — Ормузский пролив закрыт.

Тем не менее, по словам Пикина, следует ожидать глобальных реформ, поскольку прежнее единство нефтедобывающих стран оказалось подорванным.

«Начиная с первого серьезного мирового энергетического кризиса в 1973 году, заинтересованные участники выходили из шока, создавая новые схемы сотрудничества в нефтяной отрасли. <...> Вот и сейчас решение ОАЭ, наверное, явится первой ласточкой грядущей реконструкции глобального рынка», — сказал он.

Как сообщает информагентство WAM, ОАЭ объявили, что выйдут из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая. Отмечается, что такое решение обусловлено национальными интересами.

Страны ОПЕК+ корректируют параметры нефтедобычи исходя из изменений ситуации на глобальном рынке нефти, чтобы влиять на цены путем сохранения баланса между спросом и предложением. С апреля 2025 года в рамках ОПЕК+ действовало ограничение на 2,2 млн баррелей нефти в сутки. В сентябре страны «восьмерки» досрочно вышли из-под него, а с октября начали постепенно отказываться от дополнительного сокращения нефтедобычи еще на 1,65 млн баррелей.

Ранее в Кремле заявили о росте спроса на российскую нефть на международном рынке.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
