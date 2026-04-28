Президент Эстонии призвал страны Европы найти способ «сосуществовать» с Россией

Европейские страны, особенно находящиеся в ее восточной части, должны найти способ сосуществовать с Россией, несмотря на разногласия и кризис в отношениях. Об этом заявил президент Эстонии Алар Карис, его слова приводит ERR.

По мнению политика, отношения Евросоюза с РФ никогда не будут прежними, но общение между сторонами должно продолжаться.

«Россия — наш сосед. Если вы откроете карту, то увидите, что она находится рядом. Мы не собираемся никуда переезжать, и Россия, по всей видимости, тоже», — сказал он.

Карис также отметил, что в какой-то момент военный конфликт на Украине завершится, и к этому моменту Европа обязана найти способ контактировать с властями России.

«От этого никуда не деться», — резюмировал он.

До этого президент Финляндии Александр Стубб заявил, что «придет время», когда Европа должна будет «открыть» каналы коммуникации с Россией.

Ранее в Германии призвали начать диалог с Путиным.