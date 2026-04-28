Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пожар на стройке в МосквеВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Президент Эстонии призвал страны Европы найти способ «сосуществовать» с Россией

Президент Эстонии Карис: Европа должна найти способ сосуществовать с Россией
Shutterstock

Европейские страны, особенно находящиеся в ее восточной части, должны найти способ сосуществовать с Россией, несмотря на разногласия и кризис в отношениях. Об этом заявил президент Эстонии Алар Карис, его слова приводит ERR.

По мнению политика, отношения Евросоюза с РФ никогда не будут прежними, но общение между сторонами должно продолжаться.

«Россия — наш сосед. Если вы откроете карту, то увидите, что она находится рядом. Мы не собираемся никуда переезжать, и Россия, по всей видимости, тоже», — сказал он.

Карис также отметил, что в какой-то момент военный конфликт на Украине завершится, и к этому моменту Европа обязана найти способ контактировать с властями России.

«От этого никуда не деться», — резюмировал он.

До этого президент Финляндии Александр Стубб заявил, что «придет время», когда Европа должна будет «открыть» каналы коммуникации с Россией.

Ранее в Германии призвали начать диалог с Путиным.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!