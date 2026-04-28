Спецпосланник Трампа планирует посетить Белоруссию

Спецпосланник президента США Коул намерен отправиться в Белоруссию в мае
Спецпосланник президента США по Белоруссии Джон Коул на совместной с главой польского МИД Радославом Сикорским пресс-конференции в Варшаве заявил о планах отправиться в Минск в ближайшие две-три недели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал TVP Info.

«Через две-три недели я снова поеду в Белоруссию», — сказал Коул.

Он не стал вдаваться в подробности предстоящего визита. При этом дипломат отметил позитивную динамику в отношениях Минска с соседними государствами.

Дональд Трамп назначил Коула на должность спецпосланника по Белоруссии еще в ноябре прошлого года. С сентября 2025 года он уже трижды приезжал в Минск для переговоров с Александром Лукашенко. Итогом встреч стало смягчение санкционной политики Вашингтона. США сняли ограничения с авиакомпании «Белавиа», белорусского калия, двух банков и министерства финансов республики.

До этого Джон Коул заявил, что не собирается вбивать клин между президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко.

Ранее Лукашенко обсуждал с Коулом ситуацию на Ближнем Востоке и отношения США с союзниками Белоруссии.

 
