Встречу Трампа с королем Британии устроили без камер в страхе перед скандалом

The Guardian: Лондон запретил камеры на встрече Карла III с Трампом в Белом доме
Suzanne Plunkett/Reuters

Лондон настоял на том, чтобы встреча короля Карла III с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме проходила без камер, опасаясь повторения ситуации, которая произошла с украинским лидером Владимиром Зеленским в феврале 2025 года. Об этом пишет газета The Guardian.

«Британские чиновники настаивали на том, чтобы встреча монарха и президента США в Овальном кабинете прошла без камер из-за опасений повторения событий, когда Трамп отчитал Зеленского перед мировой прессой», — говорится в публикации.

Как стало известно, Белый дом согласился выполнить это условие. По данным источников издания, британский монарх будет позировать перед камерами в начале встречи с Трампом, однако сами обсуждения пройдут в закрытом от папарацци формате.

25 апреля агентство Reuters сообщило, что при подготовке к визиту Карла III в США возле Белого дома по ошибке вывесили австралийские флаги вместо британских.

27 апреля король Великобритании вместе с супругой Камиллой прибыли в Вашингтон. Президент США с первой леди Меланией приняли их в Белом доме. Это стал первый государственный визит британского монарха в Соединенные Штаты с 2007 года.

Как сообщила газета Daily Mail, Трамп во время встречи с Карлом III нарушил королевский протокол, похлопав короля по плечу. Как отметила эксперт по языку тела Джуди Джеймс, жест мог иметь политический характер. Кроме того, прикосновение было «первым настоящим жестом активной, «особой» дружбы со стороны Трампа».

Ранее сын британского короля Карла III посетил Киев.

 
8 способов спасти деньги от инфляции. От самых верных до сомнительных
