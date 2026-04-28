Политолог объяснила, почему депутаты Рады боятся мирного соглашения с Россией

Политолог Лариса Шеслер в интервью газете «Взгляд» прокомментировала заявление депутата Верховной Рады Ларисы Билозир о том, что многие украинские парламентарии готовятся к отставке, чтобы не участвовать в ратификации мирного соглашения с Россией. По мнению эксперта, они боятся ответственности за территориальные уступки.

«ВСУ терпят поражение на поле боя. Украинскому руководству рано или поздно придется принимать решения по соглашению с Россией, в котором будут прописаны и территориальные уступки Украины. Главный «удар» примет на себя Верховная рада — единственный условно легитимный орган в стране», — сказала Шеслер.

Она допустила, что найдутся те, кто станет обвинять Раду в предательстве. При этом, по ее словам, нынешние парламентарии не защищают национальные интересы, а лишь зарабатывают деньги.

Билозир накануне заявила, что многие депутаты Рады хотят сложить мандаты из-за того, что на парламент могут возложить работу по ратификации мирного соглашения с Россией.

Нардеп считает, что международное сообщество якобы не признает отчуждения территорий от Украины. Она подчеркнула, что такая опция не включена в конституцию страны, а документ изменить нельзя во время военного положения. Поэтому ситуация является тупиковой, и по закону провести референдум по территориальным уступкам «невозможно».

