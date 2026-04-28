Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пожар на стройке в МосквеВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Захарова заявила, что СВО продемонстрировала важное качество народа России

Пелагия Тихонова/РИА Новости

Специальная военная операция продемонстрировала всему миру сплочение и единство народов России перед угрозой. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова передает ТАСС.

«Вот вам ответ всему международному сообществу, которое было агрессивно к нам настроено, что у России ничего не получится, что люди разные, и у всех якобы разное представление о ценностях, что у всех разные исторические, этнические корни, что много, как нам было заявлено, этнических и культурных проблем, поэтому никогда Россия не сможет объединиться», — сказала она.

Но, подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства, произошло обратное.

До этого член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Россия завершит спецоперацию на Украине, когда президент посчитает, что для Москвы сложились выгодные условия, подчеркнув, что в победе «нет сомнений».

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что страна продолжит добиваться целей, обозначенных в начале операции, а зампреда Совбеза РФ Дмитрий Медведев указывал, что для этого переговоры не обязательны. Когда может завершиться конфликт и когда возобновят переговоры — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский пообещал «ответ» на каждый удар ВС РФ по Украине.

 
Теперь вы знаете
По России покатилась волна сокращений. 13 признаков, что скоро уволят и вас
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!