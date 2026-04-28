Специальная военная операция продемонстрировала всему миру сплочение и единство народов России перед угрозой. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова передает ТАСС.

«Вот вам ответ всему международному сообществу, которое было агрессивно к нам настроено, что у России ничего не получится, что люди разные, и у всех якобы разное представление о ценностях, что у всех разные исторические, этнические корни, что много, как нам было заявлено, этнических и культурных проблем, поэтому никогда Россия не сможет объединиться», — сказала она.

Но, подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства, произошло обратное.

До этого член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Россия завершит спецоперацию на Украине, когда президент посчитает, что для Москвы сложились выгодные условия, подчеркнув, что в победе «нет сомнений».

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что страна продолжит добиваться целей, обозначенных в начале операции, а зампреда Совбеза РФ Дмитрий Медведев указывал, что для этого переговоры не обязательны.

